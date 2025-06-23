Общество

Более 11 тысяч школ в России не довольны доступом к интернету

Счетная палата России опросила образовательные организации общего и среднего специального образования об уровне удовлетворения доступом к интернету и установила, что свыше 11 тысяч таких учреждений не считают скорость интернета достаточной для полноценной работы, следует из отчета ведомства.

«44,6% опрошенных Счетной палатой образовательных организаций (11 362 учебных учреждения) не считают скорость передачи данных в сети интернет достаточной для нормальной работы и удовлетворения всех потребностей, в том числе 2,2% (558 учебных учреждений) отметили, что на предоставленной скорости невозможно полноценно использовать интернет», — сообщил аудитор Данил Шилков, его слова приводятся в материалах.

Согласно отчету ведомства, опрос проводился в рамках новой проверки расходов федерального бюджета на подключение образовательных организаций и избирательных комиссий по поручению президента России Владимира Путина. В опросе приняли участие более 25 тысяч образовательных организаций общего и среднего специального образования, что составляет 57,2% от количества образовательных организаций на начало 2024/25 учебного года. По результатам опроса, для 55,4% образовательных организаций скорость подключения является достаточной, пишет РИА Новости.

«Об итогах проверки Счетная палата проинформировала президента Российской Федерации, а также направила представление Минцифры России с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и повышению эффективности предоставления услуг связи образовательным организациям», — говорится в материалах.