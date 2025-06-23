Общество

В Госдуме предложили законодательно закрепить способы борьбы с борщевиком

Комитет Госдумы по вопросам собственности подготовил ко второму чтению законопроект об устранении угроз, связанных с распространением чужеродных видов растений, в том числе борщевика, поправками предлагается закрепить способы борьбы с такими растениями, включая использование химикатов, сообщил глава комитета Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Комитетом по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям ко второму чтению подготовлен законопроект, направленный на предупреждение и устранение угроз, связанных с распространением инвазивных, чужеродных видов растений. В новой редакции определены конкретные механизмы борьбы с такими видами растений, включая механическое удаление, использование химических средств и биологических агентов», — сказал Сергей Гаврилов.

Он отметил, что в новой редакции проекта также закреплено понятие «опасный вид чужеродного растения», под которым понимается любой чужеродный вид, способный причинить вред здоровью человека, сельскому хозяйству, экосистемам или другим видам растений и животных. Поправки, по его словам, затрагивают шесть федеральных законов, в том числе Земельный кодекс, закон об охране окружающей среды, закон об особо охраняемых природных территориях и другие нормативные акты, регулирующие обращение с пестицидами, сельскохозяйственными землями и лесным фондом, пишет РИА Новости.

Политик напомнил, что первоначально проект устанавливал общую обязанность правообладателей земельных участков принимать меры по уничтожению таких растений, а также предусматривал разработку единого перечня инвазивных видов на федеральном уровне, однако анализ практики и консультации с субъектами России выявили существенные различия в природных условиях и региональной специфике, что потребовало многоуровневого подхода к регулированию данного вопроса.

«Правообладатели земельных участков, включая пользователей на основании публичных сервитутов, обязаны принимать меры по ликвидации инвазивных растений в соответствии с перечнями, формируемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Для земель лесного фонда перечни утверждаются на федеральном уровне, с учётом специфики воздействия на лесные экосистемы», — добавил он.

«Рассмотрим упрощённый пример реализации этих норм. Если на участке физического или юридического лица выявлены заросли растения, признанного опасным в пределах конкретного региона, собственник получает предписание об обязательной ликвидации. Такие уведомления рассылаются соответствующими региональными ведомствами. В случае неисполнения предписания к установленному сроку к лицу могут быть применены меры административной ответственности. Для участков, прилегающих к территориям с особым режимом охраны, сроки и порядок ликвидации могут устанавливаться с учётом рисков переноса семян или спор за пределы таких территорий», — рассказал депутат.