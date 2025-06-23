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Общество

В Госдуме просят проверить детские наборы для экспериментов на безопасность

26.06.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия - За правду») направила обращение первому заместителю Генерального прокурора России Анатолию Разинкину с просьбой проверить детские наборы для экспериментов, произведенные компанией Wow! How? на безопасность и законность.

«Прошу вас, уважаемый Анатолий Вячеславович, провести проверку по фактам, указанным в публикациях средств массовой информации и в моем депутатском запросе, а в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования и привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», - сказано в обращении.

В письме Лантратова рассказала, что 24 июня текущего в СМИ была опубликована информация о чрезвычайном происшествии, связанном с причинением тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка при использовании детского набора для экспериментов с маркетилейса Ozon, произведенного компанией Wow!How?, пишет РИА Новости

Она отметила, что, согласно опубликованным сведениям, в конце 2023 года двухлетний ребенок случайно употребил раствор гидроксида натрия (щелочь), входящего в состав вышеуказанного набора, что привело к тяжелому химическому ожогу ротоглотки, длительной госпитализации, проведению более 50 операций под общим наркозом, инвалидизации ребенка и угрозе его жизни и здоровью.

В связи с этим политик считает, что указанные обстоятельства свидетельствуют о возможных нарушениях российского законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также ненадлежащем контроле за реализацией продукции, предназначенной для детей.

Лантратова просить проверить законность и безопасность реализацию детских наборов для экспериментов, содержащих опасные химические вещества, наличие у продукции соответствующих сертификатов и разрешительных документов, а также соблюдение маркетплейсом Ozon и производителем Wow!How? требований законодательства о защите прав потребителей и безопасности детских товаров.

Источник: Псковская Лента Новостей
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