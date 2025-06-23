70% онлайн-платежей псковичи совершают с помощью SberPay

Аналитики Сбера выяснили, что за последний месяц 59% онлайн-платежей пользователей банка в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) совершались с помощью SberPay. Чаще всего сервис выбирают в Архангельской (91%), Псковской (70%), Новгородской области (65%) и Санкт-Петербурге (64%).
С начала 2025 года жители СЗФО провели более 11 млн транзакций через SberPay. Сервис становится все более востребованным благодаря простоте, безопасности и технологичности.
SberPay позволяет оплачивать покупки и услуги разными способами: по QR-коду, через биометрию, NFC и в онлайн-магазинах. Это делает платежи быстрыми, безопасными и удобными в любых ситуациях — от оплаты в магазине до парковки или заказа еды.