Общество

Псковский лицеист вышел в финал всероссийского конкурса «Горизонт открытий»

Учащийся 10 класса Псковского технического лицея Тимофей Ковалев прошел в финал четвертого сезона всероссийского конкурса «Горизонт открытий» в треке «Профи», сообщили Псковской Ленте Новостей представители ученика.

Конкурс проходит в четыре этапа в двух треках: «Профи» и «Хобби». Три этапа — онлайн: заполнение анкеты, тематическое тестирование, эссе, решение кейсов и онлайн-собеседование. Финал состоится очно в Иркутской области на берегу Байкала в июле–августе 2025 года.

Финалисты (всего 130 человек) поучаствуют в баттлах компетенций, в сессиях по решению сложных профессиональных кейсов, собеседованиях с экспертами. Победители первой степени получат ценные призы, а абсолютные победители — денежный приз в размере 100 000 рублей.

Проект направлен на оказание помощи молодым людям в поиске их призвания, на формирование взаимосвязи с компаниями, которые в будущем могут стать кураторами, а впоследствии – и работодателями этих юных талантов.

Конкурс реализуется при поддержке гранта «Движения Первых» — всероссийской организации, созданной по распоряжению президента России для поддержки развития и самореализации молодежи.

В прошлом году участие в онлайн-этапах приняли почти 2700 человек.