Общество

Общегородской праздник для выпускников стартовал в Пскове. ФОТО

Общегородской школьный выпускной проходит в университетском сквере сегодня, 26 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

В мероприятии принимают участие одиннадцатиклассники. Для них подготовлена двухчасовая праздничная программа и работа интерактивных площадок: фотобудка, стена пожеланий и другие активности.

На главной сцене выступил глава города Псков Борис Елкин с традиционными пожеланиями выпускникам. Также он как обычно сделал селфи с выпускниками.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Дорогие друзья, выпускники, взрослые, уже не дети! Я вас всех поздравляю! Наконец-то произошло это событие, зачастую мы встречались на последнем звонке, но это такой промежуточный праздник, тогда экзамены ещё только начинаются. А теперь вы уже двигаетесь во взрослую жизнь. Надеюсь, кто-то поступит в наше высшее учебное заведение, кто-то в другие регионы. Главное, чтобы вы помнили свой родной город и возвращались сюда. Мы вам всегда рады! У вас все получится!» - отмечает градоначальник.

После общего селфи с Борисом Елкиным на сцену выходят артисты, среди которых группы FORTE и Jeanne Band.

2 514 выпускников 11 классов заканчивают школу в Псковской области в 2025 году. Также 6 648 выпускников сдавали экзамены в 9 классах.

Напомним, общегородской праздник «Бригантина» для выпускников в Великих Луках пройдет 28 июня.