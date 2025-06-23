Общегородской праздник для выпускников стартовал в Пскове. ФОТО

Общегородской школьный выпускной проходит в университетском сквере сегодня, 26 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Анна Тягунова / ПЛН
В мероприятии принимают участие одиннадцатиклассники. Для них подготовлена двухчасовая праздничная программа и работа интерактивных площадок: фотобудка, стена пожеланий и другие активности.
На главной сцене выступил глава города Псков Борис Елкин с традиционными пожеланиями выпускникам. Также он как обычно сделал селфи с выпускниками.
Фото: Борис Елкин / Telegram
После общего селфи с Борисом Елкиным на сцену выходят артисты, среди которых группы FORTE и Jeanne Band.
2 514 выпускников 11 классов заканчивают школу в Псковской области в 2025 году. Также 6 648 выпускников сдавали экзамены в 9 классах.
Напомним, общегородской праздник «Бригантина» для выпускников в Великих Луках пройдет 28 июня.