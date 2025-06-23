Общество

Праздник выпускников в Пскове-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ

Традиционный общегородской праздник для выпускников прошел сегодня, 26 июня, в сквере ПсковГУ. Сотни вчерашних школьников собрались вместе, чтобы ярко отметить завершение школьной поры.

Особое внимание привлекли фотозона, где ребята создавали забавные снимки, и сцена, с которой звучали искренние поздравления и напутствия. Главу города Бориса Елкина встречали бурными аплодисментами, и именно он открыл праздничное мероприятие своим традиционным селфи с выпускниками. Концерт артистов добавил ярких эмоций: музыканты групп FORTE и Jeanne Band зарядили публику позитивом.

Подробнее о мероприятии — в фоторепортаже Анны Тягуновой.