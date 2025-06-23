Общество

Праздник «Время НЕзависимых» состоялся в Пскове

Спортивный праздник «Время НЕзависимых», посвящённый Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, состоялся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 26 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

С приветственным словом к участникам и гостям обратился врио заместителя начальника УНК УМВД России по Псковской области подполковник полиции Михаил Григорьев, а также начальник управления специальных программ правительства Псковской области — руководитель аппарата антинаркотической комиссии региона Юрий Грязнов. Они подчеркнули важность совместных усилий в борьбе с наркозависимостью и призвали всех к активному участию в профилактических мероприятиях.

В рамках праздника проходят яркие соревнования по фиджитал-футболу, турнир по популярной игре Just Dance, а также интеллектуальная викторина, направленная на повышение осведомлённости о проблемах наркозависимости. Кроме того, полицейские провели зарядку со стражами порядка, пропагандируя здоровый образ жизни и физическую активность.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области, Псковского областного совета профсоюзов, Псковского государственного университета и регионального отделения «Движения первых».

Организаторами выступили управление МВД России по Псковской области, комитет по спорту Псковской области, комитет по молодежной политике региона, Федерация фиджитал-спорта Псковской области и ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства».

Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме наркозависимости, популяризировать здоровый образ жизни среди молодёжи и развивать инициативы по профилактике злоупотребления наркотиками в регионе.