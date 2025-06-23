Общество

Игорь Дитрих участвует в составе делегации Псковской области в Форуме регионов России и Беларуси

Вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих в составе официальной делегации представляет Псковскую область на XII Форуме регионов России и Беларуси, который проходит 26-27 июня в Нижнем Новгороде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии из Парламентского фотоархива «СенатИнформ»

Масштабное мероприятие под названием «Молодёжь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства» с участием около 700 представителей органов власти, общественности, бизнес-сообщества двух стран организовано Советом Федерации Федерального Собрания РФ и Советом Республики Национального Собрания Беларуси.

Для участия в Форуме регионов в Нижний Новгород прибыла спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко и её белорусская коллега председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова. В первый день высокопоставленные гости встретились с представителями молодёжи России и Беларуси, во второй день запланирована встреча с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь.

В рамках деловой программы работают семь тематических секций, где обсуждается российско-белорусское сотрудничество по разным направлениям. Среди главных тем – правовые вопросы, межрегиональное взаимодействие, роль молодёжи в развитии трансграничных связей, агропромышленный комплекс, промышленная кооперация и технологический суверенитет, а также вклад культуры и просвещения в Великую Победу и в будущее Союзного государства.

«Это авторитетная диалоговая площадка, где обсуждаются очень важные вопросы российско-белорусского сотрудничества. Одна из ключевых задач – воспитание молодёжи нашего Союзного государства в рамках единых национальных и духовных ценностей, с ощущением принадлежности к общей истории, культуре и традициям», - поделился Игорь Дитрих по итогам участия в работе секции «Вклад культуры и просветительской деятельности в Великую Победу и их роль в формировании будущего Союзного государства».

На полях форума уже заключено ряд российской-белорусских соглашений в образовательной и научной деятельности, а также достигнуты новые договорённости о сотрудничестве в экономической сфере. Кроме того, в рамках форума проходят культурные и образовательные мероприятия, открыта выставка достижений народного хозяйства, работает торговая ярмарка и площадки Форума креативных территорий.