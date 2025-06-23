Общество

Мотивацию участия молодёжи в политике обсудили в региональном парламенте

Зачем идти в политику? – ответ на этот вопрос совместно искали члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, активисты «Молодой гвардии» партии «Единая Россия», представитель молодёжного совета Псковского Росреестра и вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко. Встреча состоялась в региональном парламенте в преддверии Дня молодёжи по просьбе местного отделения «Молодой гвардии», сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Общение началось с информации о том, как формируется и чем занимается Молодёжный парламент. Его председатель Александра Бойко рассказала старшеклассникам о проектной деятельности, в том числе, о самом заметном проекте Молодёжного парламента Лиге дебатов «Истина», а также о реализации глобальных задач, которые ставились при создании этой молодёжной структуры: формирование у молодёжи правовой и политической культуры, приобщение к парламентской деятельности и участие в общественной жизни.

Следующая часть встречи прошла в формате диалога. Виктор Остренко поинтересовался у ребят, чем вызван их интерес к участию в общественно-политической жизни и какие цели они ставят перед собой. По словам старшеклассников, молодые люди хотят быть полезными обществу и своей стране, а также видят в политической деятельности возможности для самореализации и проявления разных видов активности.

Обращаясь к участникам встречи, Виктор Остренко подчеркнул, что молодёжь, которая интересуется сферой политики, прежде всего, должна знать, что все принимаемые на государственном уровне решения обращены именно на молодое поколение, на его будущее. «Именно поэтому молодым ребятам стоит занимать проактивную позицию и быть готовыми к современным вызовам. Не может не радовать то обстоятельство, что позитивных примеров с каждым годом становится больше, а значит, мотивация к участию молодёжи в общественно-политической сфере растёт», - подытожил куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко.