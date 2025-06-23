Общество

По 300 тысяч будут платить псковским родителям за рождение третьего ребенка

Право на выплату при рождении третьего или последующего ребенка получат все молодые семьи региона независимо от места проживания, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Подписал соответствующее Постановление. Размер единовременной поддержки составит 300 тысяч рублей», - сообщил Михаил Ведерников.

Для получения выплаты возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. Также обязательным условием является российское гражданство и постоянное проживание в регионе. Меры поддержки распространяются на молодые семьи, где третий или последующий ребёнок появился на свет с 1 января 2025 года.

