Восемь псковских призывников пополнили ряды элитного Президентского полка

Восемь призывников из Псковской области пополнили ряды элитного Президентского полка Федеральной службы охраны России. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.
Фото и видео: Михаил Ведерников / Telegram
«Они доказали своё право служить в одном из самых престижных воинских подразделений страны, пройдя многоэтапный отбор по физической подготовке, состоянию здоровья и психологической устойчивости», - сказал губернатор.
Будущим военнослужащим предстоит нести ответственную службу у стен Московского кремля, в Александровском саду и у могилы Неизвестного солдата.
Президентский полк ФСО России – это воинская часть, непосредственно подчиненная президенту страны и входящая в состав Федеральной службы охраны (ФСО) России. Основные задачи полка – охрана Московского кремля, участие в воинских ритуалах и протокольных мероприятиях. Полк был сформирован в 1936 году и с 1993 года носит статус «Президентского».