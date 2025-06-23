Общество

Восемь псковских призывников пополнили ряды элитного Президентского полка

Восемь призывников из Псковской области пополнили ряды элитного Президентского полка Федеральной службы охраны России. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото и видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Они доказали своё право служить в одном из самых престижных воинских подразделений страны, пройдя многоэтапный отбор по физической подготовке, состоянию здоровья и психологической устойчивости», - сказал губернатор.

Будущим военнослужащим предстоит нести ответственную службу у стен Московского кремля, в Александровском саду и у могилы Неизвестного солдата.

Президентский полк ФСО России – это воинская часть, непосредственно подчиненная президенту страны и входящая в состав Федеральной службы охраны (ФСО) России. Основные задачи полка – охрана Московского кремля, участие в воинских ритуалах и протокольных мероприятиях. Полк был сформирован в 1936 году и с 1993 года носит статус «Президентского».