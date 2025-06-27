Общество

Абитуриентам из Псковской области предложили поступить в вуз по договору с Роспотребнадзором

Абитуриентам Псковской области предоставляется возможность целевого обучения в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«Мы знаем, что в итоге каждый абитуриент так или иначе найдет свой вуз, свою профессию, свою дорогу в жизни. И хотим подсказать один путь, который может для кого-то оказаться прекрасным выбором. Это заключение договора с управлением Роспотребнадзора по Псковской области о целевом обучении в ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова» Минздрава России (Санкт-Петербург) на медико-профилактический факультет», - рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Плюсы целевого обучения:

легкое поступление по отдельному конкурсу,

бесплатное высшее образование,

дополнительное материальное стимулирование или «вторая стипендия»,

возможность в процессе учебы начать строить карьеру,

помощь экспертов управления при подготовке научных, аттестационных работ,

гарантированное трудоустройство.

Есть нюанс, о котором тоже следует знать: по окончании учебы выпускник вуза обязан отработать три года в управлении Роспотребнадзора по Псковской области или возместить материальные затраты за обучение и дополнительные выплаты по договору.

Уже известно, что в рамках приемной кампании 2025 года на целевые места в целом по России поступило 38 тысяч заявок. Наибольший интерес выпускники проявили к медицинским и педагогическим специальностям.

В помощь абитуриентам – пошаговая инструкция:

Нужно получить аттестат. Результаты ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии – не ниже 45 баллов за каждый экзамен. Выбрать предложение о целевом обучении от управления Роспотребнадзора по Псковской области на портале «Работа в России» trudvsem.ru. Подать заявку на заключение договора (в электронном виде через ЕПГУ или на бумажном носителе). Дождаться зачисления на медико-профилактический факультет ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова» Минздрава России (Санкт-Петербург). Заключить договор о целевом обучении с управлением Роспотребнадзора по Псковской области.

Напоминаем, абитуриенты смогут подать заявку на целевое обучение сразу после получения аттестата.

За подробной консультацией можно обратиться в управление Роспотребнадзора по Псковской области по адресу: город Псков, улица Гоголя, 21А, или по телефону: (8112) 72-20-22 к Елене Черкасской, заместителю начальника отдела организации и обеспечения деятельности.