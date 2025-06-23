Общество

Начинается видеотрансляция программы «Люди труда» с директором Псковского кооперативного техникума

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Люди труда», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В нашем проекте мы популяризируем рабочие профессии, рассказываем о тех образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и с гордостью называть себя человеком труда, работая в реальном секторе экономики.

Сегодня гость студии – директор Псковского кооперативного техникума Юлия Самсонова. Почему в последние десятилетия выпускники школ в абсолютном большинстве стремятся получить высшее образование, а престиж среднего профессионального образования и рабочих профессий кажется невысоким? Как изменить отношение общества к рабочим профессиям? Что такое Псковский кооперативный техникум сегодня? По каким специальностям он готовит специалистов?

Об этом и не только — в эфире.