Директор Псковского кооперативного техникума: Рабочие специальности сейчас ценятся выше

Директор Псковского кооперативного техникума Юлия Самсонова поделилась своим мнением о тенденции среднего профессионального образования в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда».
На сегодняшний день, по ее словам, сложилась такая тенденция: дети после 9-го класса, а многие даже после 11-го идут именно в колледжи и техникумы для того, чтобы получить рабочую специальность. По мнению Юлии Самсоновой, рабочие специалисты сейчас котируются намного выше, чем люди, которые получают высшее образование.
Директор кооперативного техникума сравнивает юристов с высшим и средним профессиональным образованием. Она отмечает, что среднее профессиональное образование предоставляет не только теорию, но и практику. После окончания техникума у студента есть стабильная заработная плата и он уже востребован на рынке труда.
В проекте «Люди труда» мы популяризируем рабочие профессии, рассказываем о тех образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и с гордостью называть себя человеком труда, работая в реальном секторе экономики.