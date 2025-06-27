Общество

Директор Псковского кооперативного техникума: Рабочие специальности сейчас ценятся выше

Директор Псковского кооперативного техникума Юлия Самсонова поделилась своим мнением о тенденции среднего профессионального образования в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда».

На сегодняшний день, по ее словам, сложилась такая тенденция: дети после 9-го класса, а многие даже после 11-го идут именно в колледжи и техникумы для того, чтобы получить рабочую специальность. По мнению Юлии Самсоновой, рабочие специалисты сейчас котируются намного выше, чем люди, которые получают высшее образование.

«Уже со второго курса наши студенты работают. Они подают нам заявление о том, что они хотят работать, устраиваются на работу, предоставляют документы, и мы делаем индивидуальный план. Поэтому наши студенты и обучаются, и работают», - рассказывает Юлия Самсонова.

Директор кооперативного техникума сравнивает юристов с высшим и средним профессиональным образованием. Она отмечает, что среднее профессиональное образование предоставляет не только теорию, но и практику. После окончания техникума у студента есть стабильная заработная плата и он уже востребован на рынке труда.

В проекте «Люди труда» мы популяризируем рабочие профессии, рассказываем о тех образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и с гордостью называть себя человеком труда, работая в реальном секторе экономики.