Общество

«Девушка-оркестр»: псковские приставы нашли должницу через сайт интим-услуг

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области вычислили должницу через сайт интим-услуг, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: УФССП РФ по Псковской области

«25-летняя жительница Пскова, выступавшая под сценическим псевдонимом "Девушка-оркестр", виртуозно уклонялась от алиментов, но в итоге попала в ноты правосудия. Задолжав 600 тысяч рублей на содержание своего 4-летнего сына, она скрывалась от судебных приставов, пока те не нашли её через объявление об интим-услугах», - рассказали в УФССП.

Судебные приставы для привлечения к ответственности должницы пошли на нестандартный ход.

«Сотрудники межрайонного отделения по розыску должников, их имущества и детей пошли на хитрость и под прикрытием ей назначили встречу, на которую "артистка" явилась в парике — видимо, готовясь к роли, которая ей не светила. Вместо романтического свидания её ждал принудительный привод в отделение судебных приставов. Теперь её репертуар пополнился новыми хитами: "Исполнительное производство", "Принудительный привод" и "Штрафные санкции"», - добавили приставы.