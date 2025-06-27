Общество

Студенты проголосовали, и теперь на логотипе у нас енот – директор Псковского кооперативного техникума

Директор Псковского кооперативного техникума Юлия Самсонова рассказала, как появился логотип учебного заведения, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда».

«У нас есть логотип нашего техникума – это енот. Почему енот, я сама не понимаю, но в какое-то определённое время мой креативный пиар-менеджер решил, что у нас в техникуме должен быть логотип. Мы дали возможность студентам голосовать, какое бы животное они хотели. И вот теперь у нас енот», - рассказывает Юлия Самсонова.

По её словам, маскот участвует во всех учебных мероприятиях и мастер-классах, а также развлекает детей.

«В День защиты детей, 1 июня, в Детском парке мы устраивали мастер-класс для малышей. Были установлены палатки и фотозона с енотом. От енота нельзя было оттащить ни взрослых, ни детей», - поделилась директор Псковского кооперативного техникума.