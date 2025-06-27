Директор Псковского кооперативного техникума Юлия Самсонова рассказала, как появился логотип учебного заведения, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда».
По её словам, маскот участвует во всех учебных мероприятиях и мастер-классах, а также развлекает детей.
«В День защиты детей, 1 июня, в Детском парке мы устраивали мастер-класс для малышей. Были установлены палатки и фотозона с енотом. От енота нельзя было оттащить ни взрослых, ни детей», - поделилась директор Псковского кооперативного техникума.