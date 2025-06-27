Общество

Директор Псковского кооперативного техникума: Выбирая профессию, не нужно идти за чужими мечтами

Директор Псковского кооперативного техникума Юлия Самсонова рассказала, какие специальности наиболее популярны в их учебном заведении, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда».

Кооперативный техникум готовит по восьми специальностям: информационная система программирования, поварское и кондитерское дело, страховое дело по отраслям, экономика и бухгалтерский учёт, правоохранительная деятельность, банковская деятельность, юриспруденция и торговое дело.

«Из года в год тенденция разная. Конечно, лидерами являются информационная система программирования, правоохранительная деятельность, юриспруденция и от раза в раз поварское дело. Но всё дело в том, что мы, например, не думали, что у нас так хорошо выстрелит банковское дело – в прошлом году по этому направлению выпускалось две группы. Здесь всё зависит не от нас и не от требований, а просто от желаний ребят», - рассказала директор Псковского кооперативного техникума.

Также она отметила, что при выборе профессии родителям прежде всего стоит прислушаться к желаниям детей, чтобы ребёнок не пошёл за чужими мечтами.

«Мы переводим с одного направления на другое. В этом нет проблем, даже если я чётко знаю, что парт в аудитории на 30 человек. Ребёнок не должен быть ущемлён в своём желании перейти на другую специальность, это его выбор, это его право», - заключила Юлия Самсонова.

В проекте «Люди труда» мы популяризируем рабочие профессии, рассказываем о тех образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и с гордостью называть себя человеком труда, работая в реальном секторе экономики.