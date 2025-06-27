Общество

Тала Нещадимова: Понижение атмосферного давления Псковской области не грозит

Понижение атмосферного давления в Псковской области не прогнозируется, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Понижение давления в Москве связано с тем, что тот циклон, который оказывал на нас влияние, уходит на Москву. То есть нам это ничем не грозит в настоящий момент, мы в тыловой части этого циклона», - пояснила Тала Нещадимова.

Напомним, вчера в средствах массовой информации появилась информация о том, что столичный регион окажется во власти глубокого циклона, из-за чего атмосферное давление в Москве понизится до 734 мм ртутного столба (978,7 гПа), что станет вторым самым низким показателем после рекорда 1993 года, когда оно достигло 974,9 гПа.