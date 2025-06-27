Общество

«Люди труда»: Чему учит Псковский кооперативный техникум? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Люди труда», которая вышла в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 июня. В нашем проекте мы популяризируем рабочие профессии, рассказываем о тех образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и с гордостью называть себя человеком труда, работая в реальном секторе экономики.

Сегодня гость студии – директор Псковского кооперативного техникума Юлия Самсонова.

Почему в последние десятилетия выпускники школ в абсолютном большинстве стремятся получить высшее образование, а престиж среднего профессионального образования и рабочих профессий кажется невысоким? Как изменить отношение общества к рабочим профессиям? Что такое Псковский кооперативный техникум сегодня? По каким специальностям он готовит специалистов? Ведущая - Любовь Кузнецова.