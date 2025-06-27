Общество

Причину упадка тестостерона у мужчин на 30% объяснила эксперт

В последние несколько десятилетий уровень тестостерона у мужчин снизился на 20–30%. О причинах такого явления рассказала эксперт в области биохакинга Мария Молоствова.

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По словам Марии Молоствовой, существует множество симптомов, которые могут указывать на низкий уровень тестостерона, в том числе низкое либидо; усталость и депрессия и потеря мышечной массы.

Кроме того, недостаток тестостерона может способствовать развитию остеопороза, ожирения, болезням сердца и эректильной дисфункции. Как отмечает Мария Молоствова: «В среднем у современных мужчин уровень тестостерона почти на 1/4 меньше, чем у их дедов».

По мнению эксперта, ключевые причины снижения уровня тестостерона связаны с изменением образа жизни, питания и окружающей среды.

«Современные мужчины сталкиваются с множеством факторов, которые негативно влияют на гормональный фон», — говорит Мария Молоствова.

Ксеноэстрогены — химические соединения, которые имитируют эстроген в организме, играют значительную роль в снижении тестостерона. Они содержатся в пластиковых упаковках, чистящих средствах и даже в средствах личной гигиены. «Проще говоря, тот пластик, который мы используем каждый день, может подрывать наше здоровье», — поясняет эксперт.

«Это крайне важный аспект», — подчеркивает Молоствова.

Увеличение жировой ткани в области живота приводит к тому, что тестостерон превращается в эстроген, что не только уменьшает уровень тестостерона, но и приводит к увеличению грудной железы и снижению потенции. Исследования показывают, что уровень тестостерона напрямую зависит от окружности талии, которая не должна превышать 94 см у мужчин, и 88 см у женщин, пишет RuNews24.ru.

Мария Молоствова отмечает, что недосып тоже снижает уровень тестостерона. «Пятичасовой сон может уменьшить тестостерон на 10-15%». Кроме того, стрессовые ситуации генерируют кортизол, который также может негативно воздействовать на уровень тестостерона, хотя, по словам эксперта, умеренный стресс от тренировок — это исключение.

Недостаток витамина D также оказывает влияние на уровень тестостерона. «Оптимальный уровень витамина D должен составлять 50-70 ng/ml», — добавляет Мария Молоствова.

Однако не стоит спешить принимать тестостероновые препараты. Мария Молоствова советует сначала оптимизировать свой образ жизни, перерабатывая свой рацион, увеличивая физическую активность и уменьшая стресс. Ведь наилучший способ поддерживать здоровье — это естественные методы.