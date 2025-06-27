Общество

Псковских газовиков отметили благодарственным письмом губернатора Петербурга

Коллектив АО «Газпром газораспределение Псков» отметили благодарственным письмом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщается на странице генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющего организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Антон Дымов / «ВКонтакте»

Высокую оценку труда псковских газовиков признали за активное участие в восстановительных работах и содействии в инженерном обеспечении памятника культурного наследия - Никольской церкви с колокольней в городе Порхове Псковской области.

«В Санкт-Петербурге расположено большое количество объектов культурного наследия. В северной столице сформировалась знаменитая Ленинградская школа реставрации, которая оказывает многолетнюю поддержку в этой важной сфере своим партнерам. Благодарю коллег за работу и Александра Беглова за высокую оценку нашего профессионализма!» - отметил Антон Дымов.