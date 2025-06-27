Общество

Молодежь составила менее 23% населения Псковской области

Численность населения Псковской области в возрасте 14-35 лет на 1 января 2025 года составила 130,6 тысячи человек, или 22,7% всего населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Среди такого количества 68 тысяч молодых людей и 62,6 тысячи представительниц женского пола. Большая часть молодежи – 73,1% проживает в городской местности.

В возрастной структуре молодежи самой многочисленной стала группа в возрасте 31-35 лет, что составило третью часть всей молодежи области.

Изображение: Псковстат

В 2024 году было заключено 1 839 браков между женихами и невестами в возрасте 16-34 лет. Наиболее популярный возраст вступления в брак среди молодежи – 16-24 года. В этой возрастной группе брак заключили 1 080 женщин и 760 мужчин.

Высшее образование по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в организациях высшего образования Псковской области на начало 2024/2025 учебного года получали 11,3 тысячи студентов. Выпуск бакалавров, специалистов и магистров в вузах Псковской области составил 2 тысячи человек (по данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации).

Численность студентов в организациях среднего профессионального образования на начало 2024/2025 учебного года составила 13,9 тысячи человек. Выпуск квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена – 3,2 тысячи человек (по данным Министерства просвещения Российской Федерации).