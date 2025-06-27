Общество

Более 180 человек в Псковской области обратились в медицинские организации из-за присасывания клещей

С 19 по 25 июня в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратился 181 человек, в том числе 55 детей. С начала сезона от клещей пострадало 1998 человек, в том числе 509 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора

Число обращений граждан по поводу присасывания клещей по муниципальным образованиям Псковской области с нарастающим итогом:

Наименование территории Всего 1 Бежаницкий 34 2 Великолукский 53 3 Гдовский 20 4 Дедовичский 88 5 Дновский 19 6 Красногородский 14 7 Куньинский 18 8 Локнянский 21 9 Невельский 86 10 Новоржевский 42 11 Новосокольнический 32 12 Опочецкий 90 13 Островский 62 14 Палкинский 17 15 Печорский 57 16 Плюсский 7 17 Порховский 75 18 Псковский 124 19 Пустошкинский 90 20 Пушкиногорский 40 21 Пыталовский 8 22 Себежский 42 23 Стругокрасненский 49 24 Усвятский 8 25 г. Псков 614 26 г. Великие Луки 288 Всего по области 1998

По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, лес, неорганизованные места отдыха.

По состоянию на 25 июня 2025 года количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1998 человек) на 14,9% меньше, в том числе детей (509) – на 11,5% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. .

За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 1614 человек, в том числе детей – 414.