Более 180 человек в Псковской области обратились в медицинские организации из-за присасывания клещей

С 19 по 25 июня в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратился 181 человек, в том числе 55 детей. С начала сезона от клещей пострадало 1998 человек, в том числе 509 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора
Число обращений граждан по поводу присасывания клещей по муниципальным образованиям Псковской области с нарастающим итогом:
|
|
Наименование территории
|
Всего
|
1
|
Бежаницкий
|
34
|
2
|
Великолукский
|
53
|
3
|
Гдовский
|
20
|
4
|
Дедовичский
|
88
|
5
|
Дновский
|
19
|
6
|
Красногородский
|
14
|
7
|
Куньинский
|
18
|
8
|
Локнянский
|
21
|
9
|
Невельский
|
86
|
10
|
Новоржевский
|
42
|
11
|
Новосокольнический
|
32
|
12
|
Опочецкий
|
90
|
13
|
Островский
|
62
|
14
|
Палкинский
|
17
|
15
|
Печорский
|
57
|
16
|
Плюсский
|
7
|
17
|
Порховский
|
75
|
18
|
Псковский
|
124
|
19
|
Пустошкинский
|
90
|
20
|
Пушкиногорский
|
40
|
21
|
Пыталовский
|
8
|
22
|
Себежский
|
42
|
23
|
Стругокрасненский
|
49
|
24
|
Усвятский
|
8
|
25
|
г. Псков
|
614
|
26
|
г. Великие Луки
|
288
|
Всего по области
|
1998
По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, лес, неорганизованные места отдыха.
По состоянию на 25 июня 2025 года количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1998 человек) на 14,9% меньше, в том числе детей (509) – на 11,5% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. .
За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 1614 человек, в том числе детей – 414.