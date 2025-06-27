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Общество

Эксперт предупредила об угрозах из-за питания фастфудом в дождь

27.06.2025 21:02|ПсковКомментариев: 0

Уличную еду лучше не покупать во влажную погоду, так как это идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Об этом рассказала директор центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Специалист уточнила, что особую опасность представляют лотки с открытой едой, например с шаурмой, хот-догами и бургерами.

«Вода способствует быстрому размножению сальмонеллы, кишечной палочки и стафилококка, особенно если продукты хранятся без надлежащего температурного контроля», — объяснила эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Спеценко рекомендовала отдавать предпочтение точкам, где пища готовится непосредственно при клиенте, а также избегать продуктов с майонезом и сырыми овощами, сообщается на сайте.

Источник: Псковская Лента Новостей
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