Общество

Эксперт предупредила об угрозах из-за питания фастфудом в дождь

Уличную еду лучше не покупать во влажную погоду, так как это идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Об этом рассказала директор центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Специалист уточнила, что особую опасность представляют лотки с открытой едой, например с шаурмой, хот-догами и бургерами.

«Вода способствует быстрому размножению сальмонеллы, кишечной палочки и стафилококка, особенно если продукты хранятся без надлежащего температурного контроля», — объяснила эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Спеценко рекомендовала отдавать предпочтение точкам, где пища готовится непосредственно при клиенте, а также избегать продуктов с майонезом и сырыми овощами, сообщается на сайте.