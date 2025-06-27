Общество

Цифровая маркировка упростила выход фермеров на легальный рынок

Цифровая маркировка упростила процесс выхода малых хозяйств на легальный рынок, сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

«С момента запуска маркировки фермеры отмечают упрощение выхода на легальный рынок, повышение доверия со стороны покупателей и рост прозрачности на всех этапах поставки. Покупатели видят, откуда поступил продукт, и могут быть уверены в его качестве, а сами фермеры - в защите от подделок и недобросовестных продавцов», - сказано в сообщении.

В частности, пресс-служба приводит пример с одним их сельскохозяйственных производственных кооперативов. По данным ЦРПТ, внедрение маркировки на предприятии позволило выстроить более прозрачные процессы, повысить доверие покупателей и упростить выход продукции в розницу.

«Мы подключены к системе «Честный знак» с начала ее запуска. <...> В апреле мы подключились к оффлайн работе касс – разрешительному режиму – и остались очень довольны. Теперь продукты в наших авто-лавках можно купить даже без интернета», - приводят в ЦРПТ слова заведующей производством молочного цеха СПК колхоза.

По данным СПК, даже в условиях аварийной приостановки работы Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), «Честный знак» работал в штатном режиме и помог возобновить работу СПК.

По данным ЦРПТ, маркировка позволяет добросовестным производителям подтверждать подлинность своей продукции, успешно конкурировать с крупными компаниями и бороться с нелегальными участниками рынка. «Подобный цифровой контроль помогает исключать из оборота неучтенную продукцию, что особенно важно для сельхозкооперативов и малых хозяйств», - отмечают в пресс-службе оператора.

Обязательная маркировка молочной продукции, произведенной фермерскими и крестьянскими хозяйствами, началась 1 сентября 2024 г., однако многие решили приступить к этому процессу заблаговременно.

Оператор системы – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – предложил мелким хозяйствам ряд мер поддержки. В частности, компенсацию до 50 % стоимости оборудования, а также бесплатные программные решения – сервисы «Честный знак. Бизнес», «ЭДО Лайт». Для фермеров и малых производителей, особенно в региональных локациях с нестабильным интернетом, предусмотрено бесплатное приложение «Маркировка. Просто», в которое встроен офлайн режим. Он позволяет минимизировать технические сложности и сохранять работу в условиях нестабильной сети и офлайн-режим для работы при низком интернет-подключении.

В перспективе планируется продумать дополнительные меры поддержки для малых крестьянских хозяйств и расширить их перечень.