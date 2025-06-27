Общество

Новый проект для участия в грантовом конкурсе готовят в Островском районе

Территориальное общественное самоуправление «Шаг в будущее» готовит новый проект «Футбол всем!» для участия в муниципальном конкурсе грантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель ТОС «Шаг в будущее» Островского района Виктория Тирановская.

«От соседей поступает много обращений по обустройству площадки для игры в футбол. Место мы уже определили, в прошлом году занимались вопросом водоотведения. А теперь настала очередь расчистить пустырь, начинать приводить его в порядок. Мы понимаем, что придется действовать в несколько этапов, но дорогу осилит идущий, главное – сделать первый уверенный шаг к позитивным переменам. Уверена – всё получится!» - рассказала Виктория Тирановская.

Отметим, что «Шаг в будущее» является одним из первопроходцев движения территориального общественного самоуправления в Островском районе. Его председателем является «неравнодушная островичка и человек с сильной гражданской позицией», как характеризуют Викторию Тирановскую жители муниципального образования.

За годы работы активисты самоуправления, участвуя в областных и муниципальных конкурсах, сумели привлечь 1,3 млн средств для развития и благоустройства своей территории. Успешно реализованы 6 проектов, а в 2023 году «Шаг в будущее» стал одним из лучших ТОСов Псковской области. «Сделано немало, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом», - заключила председатель ТОС.