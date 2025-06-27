Выпускникам Псковского филиала Университета ФСИН России присвоены очередные специальные звания

Торжественные мероприятия, посвященные выпуску специалистов для УИС 2025 года, начались построением на плацу Псковского филиала университета курсантов четвертого курса, которым был объявлен приказ о присвоении очередного специального звания «лейтенант внутренней службы», сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.
Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России
Выпускников со знаменательным в их жизни событием поздравили начальник Управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России Владимир Родионов, начальник Университета ФСИН России Александр Вотинов, начальник Псковского филиала университета Александр Сысоев и начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, которые пожелали молодым офицерам быть верными присяге и долгу, стать надежным гарантом в решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой.
Ряд лейтенантов внутренней службы за активное участие в общественной жизни образовательной организации, творческую активность и инициативу были отмечены благодарностями Университета ФСИН России и УФСИН России по Псковской области.
Сегодняшний день стал особенным не только для курсантов выпуска 2025 года, но и для заместителя начальника филиала по кадрам Вадима Ильина, который завершил свою служебную деятельность в уголовно-исполнительной системе, посвятив ей 20 лет, причем 19 из них пришлись на службу в образовательной организации. Окончив ее, он прошел путь от курсового офицера до заместителя начальника Псковского филиала Университета ФСИН России, поэтому Вадим Ильин также принимал поздравления от вышестоящего руководства, с самыми добрыми пожеланиями и напутственными словами.