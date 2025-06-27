Общество

27 регионов России получат квалифицированных специалистов для УИС, окончивших псковский вуз

28 июня у памятника дружине Александра Невского на горе Соколихе Псковского района состоялось торжественное вручение дипломов о высшем образовании 68 выпускникам Псковского филиала Университета ФСИН России, 5 из них окончили образовательную организацию с отличием, сообщили Псковской Ленте Новостей в образовательной организации.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Дипломы с отличием выпускникам вручали начальник управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России Владимир Родионов и начальник Университета ФСИН России Александр Вотинов.

Выпускников также поздравили главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, начальник Псковского филиала университета Александр Сысоев, начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, а также другие официальные лица и представители силовых ведомств региона.

Все они отметили, что благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к службе выпускники образовательной организации чрезвычайно востребованы не только в Псковской области, но и в других регионах Российской Федерации.

В завершение церемонии вручения дипломов представители духовенства совершили водосвятный молебен, после чего выпускники по сложившейся традиции исполнили лейтенантский вальс и, проходя торжественным строем, подбросили вверх монеты.