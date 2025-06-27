Общество

В Великих Луках чествовали лучших выпускников 2025 года

28 июня в зале Драматического театра города Великие Луки прошла торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам общеобразовательных учреждений. Мероприятие стало знаковым событием в жизни 74 юных жителей города, которые завершили обучение с блестящими результатами, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Праздничная атмосфера царила с самого начала – перед церемонией звучали школьные песни и композиции о родном городе, а открыл торжество яркий концертный номер мажореток. После фанфар на сцену вышел ведущий, который поздравил выпускников, их родителей и педагогов с этим важным событием, отметив, что в год 80-летия Великой Победы молодое поколение продолжает славные традиции города Воинской Славы.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель главы города Сергей Георгиевич Гусев. Он подчеркнул, что получение медали в юбилейный год – особая честь, и выразил уверенность, что знания, таланты и энергия сегодняшних выпускников станут вкладом в развитие Великих Лук и всей страны.

Церемония награждения была поделена на два блока. В первом вручили золотые медали «За особые успехи в учении». Приказ о награждении зачитала начальник управления образования города Виктория Александровна Крюкова, а награды вручал Сергей Георгиевич Гусев.

Во втором блоке состоялось вручение серебряных медалей. В церемонии приняли участие заместитель главы администрации Екатерина Семенова и Виктория Крюкова, которая обратилась к ребятам с напутственным словом, выразив уверенность в их будущем успехе и востребованности.

В течение праздника звучали слова благодарности в адрес учителей и родителей, на сцену выходили выпускники с ответными речами, делились мечтами и планами. Своими поздравлениями и концертными номерами участников порадовали лучшие творческие коллективы города.

Церемония завершилась финальными фанфарами и словами ведущего о прощании с детством и начале нового жизненного пути. По традиции всех участников пригласили на общее фото в фойе театра – на память о дне, когда заслуженное признание получили самые достойные.