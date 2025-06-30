Общество

«Бригантина-2025»: в Великих Луках прошёл праздник выпускников

Торжественный праздник «Бригантина-2025», посвящённый выпускникам всех школ Великих Лук, прошёл 27 июня и собрал сотни молодых великолучан на одно из самых ярких событий лета, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Праздничные мероприятия стартовали с красочного шествия: выпускники в сопровождении педагогов и родителей прошли от площади Ленина до Летней эстрады. По пути ребята не только демонстрировали оригинальные плакаты и атрибутику своих школ, но и громко скандировали лозунги, отражающие дух и традиции своих учебных заведений.

Основные торжества развернулись на Летней эстраде. Со сцены звучали поздравления от городского руководства, музыкальные и творческие номера, подготовленные коллективами города. Атмосфера праздника была наполнена радостью, волнением и надеждами на будущее.

С напутственным словом к выпускникам обратился заместитель Главы города Великие Луки Сергей Гусев: «Наш город планомерно развивается и растёт. Для решения всё новых стратегических задач Великим Лукам необходимы грамотные специалисты в самых разных сферах жизнедеятельности – активные, амбициозные, целеустремлённые. Именно такими являетесь вы, дорогие выпускники 2025 года, года 80-го юбилея Великой Победы и защитника Отечества», — отметил он.

С поздравлением к молодёжи обратилась и заместитель главы Администрации Великих Лук Екатерина Семёнова, подчеркнув важность этого этапа в жизни каждого выпускника и выразив уверенность в их успехах на жизненном пути.

Затем на сцену были приглашены директора всех школ города вместе со своими выдающимися учениками. Им вручили символические колокольчики, и над Летней эстрадой раздался торжественный школьный звон — прощальный, но одновременно и открывающий новые горизонты.

Особое внимание на празднике было уделено памятной дате — 80-летию Великой Победы. В программу мероприятия органично вошли патриотические номера, посвящённые героям Отечества.

Завершился вечер праздничной концертной программой, которая подарила выпускникам множество ярких эмоций и вдохновила на будущие свершения.