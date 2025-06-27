Общество

День кораблестроителя празднуется 29 июня в России

Профессиональный праздник российских корабелов — День кораблестроителя (судостроителя) — установлен Постановлением Правительства РФ № 659 от 30 мая 2017 года по инициативе Минпромторга России и акционерного общества «Объединённая судостроительная корпорация» (АО «ОСК»). Дата празднования определена на 29 июня.

Хотя идея установить в России этот праздник звучала давно, но конкретное решение было принято после официального обращения в Правительство страны руководства АО «ОСК», а в Российском историческом обществе нашли такой просьбе ещё и архивное обоснование.

Дата 29 июня выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля — фрегата «Орёл». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства.

Символично, что в юбилейный год — год 350-летия с момента выхода этого царского указа и решено было учредить День кораблестроителя (судостроителя) — профессиональный праздник работников верфей, проектно-конструкторских бюро и профсоюзных и ветеранских организаций судостроительной отрасли — тех, кто строит и строил теплоходы, ледоколы, буровые и морские платформы, атомные субмарины, танкеры, сухогрузы, рыбопромысловые суда, катера...

Тем более, что традиции русского кораблестроения имеют давние корни и славную историю. Так, одно из древнейших судов, обнаруженных на территории России, датируют 5 веком до н.э. Первые палубные суда строили на Руси в 12 веке, а организованное морское судостроение началось в конце 15 века. Тогда в Соловецком монастыре основали верфь для постройки промысловых судов. Первое морское судно было построено в 1634 году в Нижнем Новгороде. Правда, оно было «иноземной конструкции», но построено русскими мастерами.

А вот первые государевы парусные суда в России начали строить на основанной в 1667 году по указу царя Алексея Михайловича верфи в селе Дединово (тогда Коломенского уезда). Жители этих мест издавна славились умением строительства деревянных судов. На Дединовской верфи в 1667-1669 годах и был построен первенец русского военно-морского флота — фрегат «Орёл», предназначавшийся для охраны русских торговых судов на Каспийском море.

Сегодня в Дединово в честь этого корабля установлен памятник. К тому же особым смыслом наполняет историю «Орла» и ряд символических обстоятельств. Существуем мнение, что корабль на шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге — это тоже изображение «Орла». Кроме того, считается, что трёхцветный российский стяг впервые подняли также на корме этого фрегата.

Благодаря реформаторской деятельности Петра I начали строиться и другие верфи. Так, в июне 1693 года он заложил в Архангельске первую казённую верфь для постройки военных кораблей. А после основания в 1703 году Санкт-Петербурга, самой большой судостроительной верфью в стране стало Адмиралтейство. Первым крупным судном, сошедшим со стапеля Адмиралтейской верфи, был 54-пушечный корабль «Полтава».

К 1714 году Россия имела свой парусный флот, а к 1725 году был создан регулярный флот страны. Было построено 111 линейных кораблей, 38 фрегатов, 60 бригантин, 8 шняв, 67 крупных галер, значительное количество скампавей (полугалер), бомбардирских кораблей, брандеров, шмаков, прамов, до 300 транспортных судов и множество мелких судов. С тех пор не только увеличивалось количество и качество российских судов, но и география освоенных ими морских и речных маршрутов.

На протяжении трёх с половиной веков Россия накопила гигантский опыт строительства кораблей и судов самых разнообразных типов и классов и считается одним из лидеров мирового судостроения. В частности, до сих пор Россия остаётся единственной в мире страной, успешно строящей и эксплуатирующей атомные ледоколы. Самые большие в мире подводная лодка и ледокол разработаны и построены на российских верфях, и Рыбопромысловый флот СССР — тоже первый в мире.

В 2007 году Указом Президента РФ была создана «Объединённая судостроительная корпорация», с целью объединения всех государственных судостроительных активов для развития гражданского судостроения. Формирование ОСК завершилось в 2010 году, и сегодня это крупный государственный судостроительный холдинг, а судостроение — отрасль машиностроения и ВПК РФ, в которой, с учетом смежных производств, работают сотни тысяч человек.

В России действует более тысячи предприятий, занятых в судостроении, судоремонте, производстве двигательного, гидроакустического, навигационного, вспомогательного, палубного и других видов оборудования, материалов и комплектующих для судов, а также занимающихся наукой в области кораблестроения и морской техники. Крупнейшие центры российского судостроения — Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород, Калининградская область.

Сегодня свой профессиональный праздник официально отмечают российские корабелы, которые по праву считаются наследниками славной истории судостроения, пишет calend.ru.