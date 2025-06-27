Общество

В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме

Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной - эти требования теперь учитывает новый ГОСТ, который вступает в силу в России с 1 июля.

Согласно документу, школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле, ее покрой должен обеспечивать удобство для обучающегося как в сидячем положении, так и в движении. Также предусматривается, что одежда должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать запрещенную символику.

Также новым ГОСТом рекомендуется размещение на школьной форме государственной и патриотической символики.

В тексте ГОСТа отмечается, что он вводится впервые.

Кроме того, с 1 июля вступают в силу еще несколько новых ГОСТов в области легкой промышленности. Так, например, заработает новый стандарт для оценки стойкости текстильных материалов. А также впервые появятся требования к защитной и профессиональной обуви, пишет РИА Новости.

При этом ГОСТы сами по себе не всегда обязательны, но могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.