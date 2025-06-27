Общество

Росгвардейцы почтили память партизан и подпольщиков

Псковские росгвардейцы возложили цветы к мемориальной доске командира 2-й партизанской бригады Героя Советского Союза Николая Васильева в День партизан и подпольщиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Памятный знак установили росгвардейцы в 2020 году на фасаде здания территориального управления, которое располагается на улице, названной в честь Николая Васильева.

С 1941 по 1943 годы Герой Советского Союза Николай Васильев командовал 2-й партизанской бригадой, сформированной из жителей Псковской и Новгородской областей.

За это время партизаны провели ряд операций. Весной 1942 года через линию фронта переправили обоз с продовольствием в блокадный Ленинград.

В завершение мероприятия, собравшиеся почтили память погибших партизан и подпольщиков погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.