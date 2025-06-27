Общество

Администрация Пскова поздравила белорусский Витебск с 1051-й годовщиной

Администрация города Пскова выразила поздравления белорусскому городу-побратиму Витебску в связи с 1051-й годовщиной со дня основания и 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации.

Фото здесь и далее: Администрация города Пскова

«Поздравляем город Витебск с 1051-й годовщиной! В этом году город-побратим Витебск отмечает 1051-летие со дня основания и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков», - сообщили в администрации.

В честь этих памятных дат начальник управления образования Геннадий Иойлев и председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Кристина Кобызь приняли участие в праздничных мероприятиях.

«В Беларуси гостям оказали теплый прием. В рамках программы прошло возложение цветов в память о погибших советских людях во время Великой Отечественной войны, организован вечер народной музыки. Делегаты приняли участие в торжественном открытии мемориальной доски коллекционеру И.Д. Галькевичу», - добавили в администрации.

Геннадий Иойлев вручил главе города Витебск памятные подарки. Так же гости города приняли участие в открытии обновленного многофункционального культурного центра.

«Мы ценим теплые отношения между Россией и Беларусью и уверено смотрим в совместное светлое будущее», - заключили в псковской администрации.