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Общество

95% опрошенных псковичей периодически думают, что работа «их достала» – опрос

30.06.2025 10:50|ПсковКомментариев: 0

Опрос hh.ru, проведенный среди работающих жителей Псковской области летом 2025 года, показал, что сразу 95% респондентов посещает мысль, что им надоела их работа. Причем из всего этого объёма респондентов порядка 37% достаточно часто задумываются над тем, что им все надоело на работе. Это достаточно высокий уровень, в среднем по РФ таких респондентов меньше (33%).

При этом еще треть (32%) респондентов из региона заявили, что иногда размышляют, как их «достала их работа». Каждый четвертый из 95% давших положительные ответы признались, что редко, но все-таки тоже приходят к подобным мыслям. И лишь 5% опрошенных заявили, что еще никогда не думали, что им наскучила или даже надоела из текущая работа. Остальные затруднились ответить.

Опрос показал, что чаще всего сетуют, что «работа заела до смерти», респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (39% представителей из этой возрастной когорты), близко к ним оказались 18-24-летние (36%). А вот возрастные работники (от 55 лет и старше) чаще других, наоборот, указывали, что им работа не надоедает никогда (45%). Интересно, что женщины на 10% чаще мужчин жалуются, что им надоела их работа.

В профессиональном плане сильнее всего и чаще других испытывают негатив к собственной работе и усталость от нее юристы (сразу 54% представителей этой сферы), на втором месте – маркетологи, финансисты и бухгалтеры, а также офис-менеджеры и секретари (по 41%), на третьем - специалисты из сферы закупок (40%). Реже других думают о том, что им надоела их работа топ-менеджеры (65%), специалисты из сферы безопасности (63%), а также работники науки и образования (61%). И заявили, что никогда не испытывали ощущения, что им наскучила или надоела их работа – работники из сферы обслуживания (18%), рабочие (14%) и ресторанного, а также гостиничного бизнеса (12%).

Источник: Псковская Лента Новостей
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