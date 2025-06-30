Умер главный дирижер ансамбля «Березка» Леонид Смирнов

Народный артист России, главный дирижер оркестра народных инструментов Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» Леонид Смирнов умер на 86-м году жизни 29 июня от сердечной недостаточности. Об этом сообщил пасынок Смирнова, композитор Филипп Кольцов.

«Да, [Леонид Смирнов] умер. Причина - сердечная недостаточность. После продолжительный болезни [умер]. Он долго болел», - сказал он.

Смирнов родился 23 февраля 1940 года. В 1954 году был принят в музыкальное училище им. Октябрьской революции. В 1963 году окончил ГМПИ им. Гнесиных, получив квалификации солиста-баяниста и дирижера. В 1967 году стал баянистом оркестра народных инструментов Государственного академического хореографического ансамбля «Березка», а после дирижером оркестра. Смирнов награжден медалями «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы», являлся заслуженным и народным артистом РФ, в 2009 году получил орден «Дружбы», пишет ТАСС.