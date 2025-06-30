Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Разгул стихии, деньги за ребенка и время ли сейчас для веселья

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

• Разгул стихии: шквалистый ветер валит деревья и обрывает провода.

• Право на выплату для многодетных в Псковской области расширены: кому повезло?

• Информировать шире: проблемы с реорганизацией здравоохранения в регионе обсуждали на совещание у губернатора. Что решили?

• «Довмонт Псковский»: состоялось самое значимое событие музейного лета.

• ЛДПР и КПРФ с кандидатами определились – сколько набрали?

• Время ли веселиться в период проведения СВО?

• И, как всегда, комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко.

Телефон прямого эфира – 56-73-72.