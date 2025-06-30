Общество

«ГорДозор»: Псковская растительность. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 июня.

Не так давно возле правительства Псковской области стремительно исчезла зеленая растительность. Данный факт немедленно расколол общественность на диаметрально противоположные стороны и вызвал различные вопросы. Как ведется работа с зелеными насаждениями в Пскове? Какие есть нормативы по озеленению города? Дорого ли за ней ухаживать?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.