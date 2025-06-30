Общество

В июле в Псковской области ожидаются умеренная жара и регулярные дожди

Среднемесячная температура воздуха в июле в Псковской области составит от +17,5 до +18,6 градуса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области, этот показатель примерно на 1-1,5 градуса превышает климатическую норму. Месячная сумма осадков составит 90-130% от климатической нормы, в основном за счет дождей ливневого характера.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры воздуха будут находиться в пределах от +18 до +23 градусов. Преобладающие ночные температуры будут составлять от +11 до +16 градусов .

Во второй и третьей декадах месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от +23 до +28 градусов, в отдельные дни прогрев может достигать от +29 до +32 градусов. Преобладающие ночные температуры будут составлять от +14 до +19 градусов.

Осадки также распределятся неравномерно: общая сумма осадков за месяц составит порядка 69-82 мм, что близко к средним многолетним значениям. Однако большая часть осадков выпадет именно в виде непродолжительных ливней, характерных для летнего периода, уточнили в МЧС.