Общество

Открытый разговор на острые темы с Антоном Морозом в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию пресс-конференции, которая прошла на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 30 июня.

Большую пресс-конференцию для псковских журналистов провел победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз.

Встреча прошла в формате открытого разговора на острые темы. Победитель праймериз ответил на вопросы, касающиеся региональной политики и экономики, градостроительной деятельности и развития Пскова. Основная часть времени была посвящена ответам на вопросы журналистов.