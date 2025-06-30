Общество

День ветеранов боевых действий празднуют 1 июля

1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая не установлена официально, но с каждым годом становится всё более известной. Кстати, в ряде российских регионов он получил официальный статус – например, в Ленинградской и Кировской областях. С 2009 года этот праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».

Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Как дань уважения им – ветеранам и памяти тех, кого уже нет в живых.

В мае 2025 года вступил в силу федеральный закон РФ, согласно которому ветеранами признаются военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и бойцы добровольческих формирований, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России.

Идея создания единого праздника в кругу ветеранов боевых действий, которые принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах на территории РФ и других стран, ходит уже давно. Неформально они начали отмечать его ещё в начале 21 века. Это было вызвано их желанием собираться в один день, не привязанный к тому или иному событию многочисленных войн, участниками которых им суждено было стать (в настоящее время в России существуют отдельные памятные даты – Дни воинской славы и другие праздники, приуроченные к истории конкретных военных действий).

Так, в 2009 году за 1 июля как день памяти всех участников боевых действий, проходивших позже 1945 года, проголосовало более 3000 ветеранов. Это было зафиксировано в специальном документе, и отправлено обращение к Правительству РФ с просьбой об официальном учреждении такого Дня. Однако данный вопрос пока не решён, поскольку, по мнению властей, подобный праздник уже существует – его функцию выполняет 15 февраля, когда отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Но инициаторы новой даты не сдаются – они уверены, что у всех ветеранов должна быть своя общая дата, не желая смешивать дату окончания афганской войны и чествования прочих ветеранов. Например, в отличие от 22 июня (Дня начала Великой Отечественной войны), она должна быть посвящена локальным конфликтам. Это позволит сохранить специфику дат. Ведь россияне помнят и чтут ветеранов Великой Отечественной войны, которых с каждым годом, к сожалению, становится всё меньше. Но в России остаётся множество относительно молодых ветеранов, рисковавших своими жизнями и здоровьем в интересах Родины уже после Великой Победы над фашистской Германией. Они также достойны признания и уважения.

Поэтому отдельная дата станет поводом поздравить с Днём ветеранов боевых действий не только военных, но и сотрудников МВД и ФСБ, а также прочих участников боевых действий, не являющихся военнослужащими, а им всем – ещё раз собраться вместе и вспомнить своих погибших товарищей, пишет calend.ru.

Надо сказать, что, несмотря на отсутствие общероссийского официального статуса, 1 июля День ветеранов боевых действий уже организованно отмечается во многих регионах страны. Например, в Москве традиционным местом встречи ветеранов всех лет, мест, стран боевых действий является Поклонная гора, где памятные мероприятия начинаются с возложения цветов к мемориалу воину-интернационалисту, а затем организуется культурная программа с участием известных артистов.

В других городах участники мероприятий также начинают этот день с возложения венков к Вечному огню, к памятникам воинам-интернационалистам и другим мемориалам. К тому же, в последнее время данной дате уделяют всё большее внимание и средства массовой информации, что также способствует признанию и распространению праздника. Вместе с тем, региональные власти в ряде субъектов РФ также поддерживают саму идею проведения Дня ветеранов боевых действий и локальных конфликтов.