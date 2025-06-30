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Общество

56% псковичей считают, что учителя должны сдавать ЕГЭ по своим предметам — опрос

01.07.2025 09:39|ПсковКомментариев: 0

56% псковичей считают, что учителя должны сдавать ЕГЭ по своим предметам. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова, в том числе родители старшеклассников.

56% псковичей считают, что учителя старших классов должны периодически сдавать ЕГЭ по своим предметам и публиковать результаты. «Это покажет их квалификацию» и будет «честно по отношению к детям», — комментируют они. Уровень поддержки идеи среди родителей учеников 10—11 классов еще выше — 65%.

Каждый пятый респондент против: «Есть курсы повышения квалификации, где нужно подтверждать статус. Не стоит ставить педагога и ученика в одинаковые условия»; «Зачем человеку лишние переживания, тем более, за их небольшую зарплату. Я вообще считаю, что ЕГЭ надо убрать»; «Тестирование — не показатель реальных знаний»; «Умение сдавать ЕГЭ и умение преподавать — разные вещи».

Среди мужчин сторонников того, чтобы учителя тоже сдавали экзамен, чуть больше, чем среди женщин. Граждане старше 45 лет реже согласны с необходимостью сдачи ЕГЭ для педагогов, чем те, кто младше. Чем выше зарплата, тем чаще респонденты одобряют идею с экзаменом: среди участников опроса с доходом до 50 тысяч рублей таких 53%, а среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч, — уже 65%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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