Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с главой Роскачества Максимом Протасовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о Роскачестве.

Что это за организация, качество чего она проверяет и контролирует, как тестируют товары массового потребления, можно ли доверять экспертизе Роскачества? Кошмарит ли Роскачество производителей? Как обстоят дела с качеством у псковских товаропроизводителей?

Об этом и не только — в эфире.