В ГД внесли проект об уголовной ответственности иноагентов при нарушениях

В Госдуму внесён законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение российского законодательства, регламентирующего порядок деятельности иноагентов, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.

«Вместе с коллегами внес в Государственную думу проект изменений в ст. 330.1 Уголовного кодекса РФ, направленных на усиление уголовной ответственности за нарушение российского законодательства, регламентирующего порядок деятельности иностранных агентов», - написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Пискарев добавил, что иноагенты остаются тараном Запада для разрушения российской государственности.

«Значительная их часть, находясь за рубежом, попросту плюёт на установленные в России для иноагентов требования и запреты: не представляет отчетность, не маркирует свою продукцию или маркирует неправильно, нарушает запрет на ведение просветительской деятельности и т.д. Действующие меры ответственности не останавливают их противоправную деятельность», - отметил депутат.

По словам Пискарева проектом предлагается устранить «громоздкую конструкцию двойной преюдиции, когда иноагент может трижды нарушить закон, прежде чем его привлекут к уголовной ответственности».

«Причём в двух из трех случаев он должен быть привлечен в течение года к административной ответственности. И только на третьем правонарушении вступает в действие Уголовный кодекс. Таким образом, после принятия нашей поправки, достаточно будет однократного привлечения к административной ответственности, чтобы уже при повторном нарушении наступала уголовная ответственность», - подчеркнул парламентарий.

Депутат отметил, что законопроект разработан комиссией ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства с учетом существующих угроз и зарубежного опыта.

«Инициатива получила положительные отзывы правительства России и Верховного суда РФ», - добавил Пискарев.