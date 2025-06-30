Общество

Руководитель Роскачества объяснил принципы оценки товаров и услуг

Деталями работы специалистов Роскачества поделился в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов.

«Хочется сказать не только о нашей мониторинговой деятельности. Мы занимаемся аудитом и диагностикой качества работы организаций. Например, если взять медиахолдинг "Псковской Ленты Новостей", мы можем провести аудит качества процессов вашей организации, чтобы сделать её работу более эффективной. Это мы делаем в сотнях организаций и предприятий страны ежегодно», — отметил Максим Протасов.

Ведущий программы поинтересовался о сертификации качества по стандарту ISO 9001, которая была популярна 10-15 лет назад, и ее актуальностью на текущий момент. На что гость студии ответил: «Это существенно шире, чем просто ISO 9000. Эта система действительно полезна, но аудит и диагностика, которые проводят эксперты Роскачества, охватывают более широкий спектр. Мы внедряем бережливые технологии, чтобы избежать лишних затрат, и применяем концепцию кайдзен — постоянного улучшения».

Он также подчеркнул, что Роскачество занимается не только тестированием качества товаров, но и сертификацией туристических услуг, что особенно актуально для Пскова.

«Роскачество Туризм сертифицирует и классифицирует гостиницы, выдавая звезды на основе реальных проверок, а не по звонку», — добавил он.

Говоря о товарном рынке, руководитель пояснил, что правительство утверждает порядка 50 товарных категорий в год для исследований.

«Список этих товарных категорий формируется, исходя из запросов граждан. Мы призываем псковичей пользоваться нашим порталом и мобильным приложением "Роскачество", где можно получить понятную информацию о товарах, их рейтингах и наличии государственного знака качества», — сказал он.

По словам Максима Протасова, на основе запросов граждан формируется база, которая помогает выявить, какие товары интересуют россиян. «Мы проверяем страхи, которые нам сообщают, и развенчиваем мифы. Если качество продукции действительно снизилось, мы начинаем работать с производителями над его улучшением. Слава Богу, производители и торговые сети реагируют на информацию от Роскачества моментально», — заключил он.