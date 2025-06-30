Общество

На территории 17 подсобных хозяйств в Псковской области упразднили карантинные зоны

В июне по результатам проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния на территории личных подсобных хозяйств, расположенных в Псковском, Пыталовском и Стругокрасненском районах, приказом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора упразднено 17 карантинных фитосанитарных зон и отменён карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде на общей площади 2,37 гектара, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фотография: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Карантинные фитосанитарные зоны на данных территориях были установлены в 2008 году. Под контролем управления Россельхознадзора владельцами ЛПХ применялись меры, направленные на локализацию и ликвидацию карантинного объекта в карантинных зонах.

Должностными лицами управления Россельхознадзора при проведении мониторинга на данных земельных участках были отобраны 39 почвенных образцов и направлены для дальнейших лабораторных исследований, по результатам которых цисты золотистой картофельной нематоды с жизнеспособными личинками выявлены не были. Владельцам разрешается использовать подкарантинную продукцию, выращенную на территории данных личных подсобных хозяйств, без ограничений.