Эксперты Роскачества не поддаются давлению производителей — Максим Протасов

Роскачество неоднократно сталкивалось с давлением и угрозами со стороны производителей после публикации негативных результатов испытаний продуктов, однако каждый раз удавалось доказать обоснованность выводов благодаря строгим процедурам проверки и сертифицированным методикам. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов.
Спикер также подчеркнул, что за 10 лет не было ни одного выигранного суда против Роскачества. «Мы всегда доказывали, что регламент и методология нашего исследования абсолютно верифицированные и надежные. Мы объясняем производителям, что если они исправят недостатки, мы готовы помочь им в этом», — сказал руководитель АНО «Российская система качества».
«Мы проконсультируем, расскажем, обучим, и после повторных исследований покажем, насколько они изменились. В результате они могут получить государственный знак качества, что приведет к росту продаж и лояльности потребителей», — заключил Максим Протасов, призывая производителей не бояться открытости и работать над улучшением своей продукции.