Общество

Эксперты Роскачества не поддаются давлению производителей — Максим Протасов

Роскачество неоднократно сталкивалось с давлением и угрозами со стороны производителей после публикации негативных результатов испытаний продуктов, однако каждый раз удавалось доказать обоснованность выводов благодаря строгим процедурам проверки и сертифицированным методикам. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов.

«Инструменты "заметания грязи под ковер", конечно, свойственны, в том числе, и нашим предпринимателям. Попытаться найти правильный шлагбаум или турникет, куда вставить денежку, или договориться, или не быть согласным с результатами экспертизы - это мы проходили 10 лет назад, когда только Роскачество было создано. За эти 10 лет, я думаю, все предприниматели страны поняли, что, первое, сам процесс налажен таким образом, чтобы не навредить им, а в итоге принести им пользу. Международные исследования показывают, что организации, которые объявляют отзывные кампании, повышают доверие к своему бренду, а не снижают его. Это реальная практика», — заметил гость студии.

Спикер также подчеркнул, что за 10 лет не было ни одного выигранного суда против Роскачества. «Мы всегда доказывали, что регламент и методология нашего исследования абсолютно верифицированные и надежные. Мы объясняем производителям, что если они исправят недостатки, мы готовы помочь им в этом», — сказал руководитель АНО «Российская система качества».

«Мы проконсультируем, расскажем, обучим, и после повторных исследований покажем, насколько они изменились. В результате они могут получить государственный знак качества, что приведет к росту продаж и лояльности потребителей», — заключил Максим Протасов, призывая производителей не бояться открытости и работать над улучшением своей продукции.