Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что делать При укусе клеща
Жить в Атмосфере
Псков Летние террасы
Псковская область 80-летие Победы
Бизнес В Великих Луках
Легким десертам — легкая сметана
нейросети для предпринимателей
Господин Рейтингомер
Лев в клетке
ПЛН 25 лет
Правила электробезопасности
Рай В шалаше
Комфортные и безопасные
ТОС инструкция применения
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Общество 30.06.2025 10:230 В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в июле 01.07.2025 13:370 Вера Емельянова: Кредиторская задолженность больниц до реорганизации составляла более 600 млн рублей 01.07.2025 13:280 Незаконную пристройку козырька к ларьку выявили на улице Стахановской в Пскове 01.07.2025 13:100 Встреча на Кургане Дружбы состоится 5 июля 01.07.2025 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Верой Емельяновой 01.07.2025 12:580 У солдата-срочника в Псковской области выявили кампилобактериоз
 
 
 
Самое популярное 24.06.2025 12:420 Двухлетнего ребенка швырнули головой об пол в аэропорту Шереметьево 25.06.2025 14:338 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 24.06.2025 15:541 Интерактив: Вандалы рушат исторические стены? 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной 29.06.2025 18:071 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Вера Емельянова: Кредиторская задолженность больниц до реорганизации составляла более 600 млн рублей

01.07.2025 13:37|ПсковКомментариев: 0

Кредиторская задолженность отдельно взятых медицинских учреждений в совокупности составляла 600 млн рублей до реформы здравоохранения в Псковской области. Такими сведениями поделилась первый заместитель губернатора Вера Емельянова в эфире передачи «Собственной персоной» ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы наблюдали серьезную кредиторскую задолженность медицинских учреждений, она составляла более 600 млн рублей. Положительный эффект реорганизации мы увидели на базе объединения Псковской областной клинической и Великолукской больницы, которая теперь является филиалом — там теперь нулевая задолженность. По сути, создается единая уникальная служба, в которой мы будем находиться и понимать, что ответственность будет нести главврач этой больницы. Сложатся четыре крупных юрлица. Я бы напомнила, что процесс несиюминутный, мы находимся в процессе принятия подобных решений с 2012 года, муниципальные больницы становились государственными, я не буду говорить, что там было тогда», - отметила Вера Емельянова.

Она подчеркнула, что реорганизация преследует следующую цель: создать медицинскую помощь такого уровня, чтобы пациенты в ближайшее время заметили положительные результаты. Для этих целей все уровни власти готовы принимать обращения и незамедлительно на них реагировать.

«Задача сегодня - на местах организовать медицинскую помощь так, чтобы люди не то, чтобы не почувствовали ухудшения, а буквально в ближайшее время заметили положительные результаты. Будут активно заниматься выездными формами, использовать визиты врачей в отдаленные места, которые сейчас не имеют того или иного специалиста. Реорганизация приведет только к положительным результатам. Инструменты для коммуникации должны быть. Не замалчивайте проблемы. Если вопросы возникли, нужно тут же главврачу, в министерство здравоохранения Псковской области давать сигналы, и они будут отрабатываться. Будем реагировать незамедлительно», - добавила Вера Емельянова. 

Пресс-портрет
Емельянова Вера Васильевна
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?
В опросе приняло участие 95 человек
01.07.2025, 13:510 Александр Козловский: Все кандидаты команды губернатора сильные и авторитетные 01.07.2025, 13:370 Вера Емельянова: Кредиторская задолженность больниц до реорганизации составляла более 600 млн рублей 01.07.2025, 13:280 Незаконную пристройку козырька к ларьку выявили на улице Стахановской в Пскове 01.07.2025, 13:250 Открытый разговор с Антоном Морозом
01.07.2025, 13:100 Встреча на Кургане Дружбы состоится 5 июля 01.07.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Верой Емельяновой 01.07.2025, 12:580 У солдата-срочника в Псковской области выявили кампилобактериоз 01.07.2025, 12:510 Нормативы финансирования образовательных программ в вузах РФ могут увеличить на 22%
01.07.2025, 12:370 Лучшие выпускники школ Псковской области встретились с губернатором 01.07.2025, 12:300 Выставка петербургских художников откроется в псковской галерее «Дар» 01.07.2025, 12:190 В ГД внесли проект об уголовной ответственности иноагентов при нарушениях 01.07.2025, 12:170 На ярмарке вакансий представители «Титан-Полимера» рассказали о карьерных возможностях на заводе
01.07.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с главой Роскачества Максимом Протасовым 01.07.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 1 июля 01.07.2025, 11:561 Стали известны подробности смерти псковички, на которую рухнуло дерево 01.07.2025, 11:540 Лошадницы подрались на псковском фестивале «Виноград». ВИДЕО
01.07.2025, 11:480 В июле псковичи смогут посетить четыре концерта органной музыки 01.07.2025, 11:450 С симптомами ОРВИ за неделю в Псковской области госпитализировали 10 человек 01.07.2025, 11:430 67 новых площадок накопления ТКО появился в муниципалитетах Псковской области 01.07.2025, 11:380 Реформа здравоохранения станет темой эфира с первым вице-губернатором Верой Емельяновой на «ПЛН FM»
01.07.2025, 11:320 ФСБ раскрыло зарегистрировавшего SIM-карты без присутствия клиентов псковича 01.07.2025, 11:180 93% псковских компаний сталкиваются с дефицитом навыков у соискателей в ИТ-сфере – опрос 01.07.2025, 10:580 Опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота» 01.07.2025, 10:530 Великолучанке выплатят 700 тысяч рублей после 14 лет ложных обвинений в преступлении
01.07.2025, 10:500 Минтруд рассказал о праздничных выходных в 2026 году 01.07.2025, 10:330 Руководитель Роскачества Максим Протасов станет гостем программы «Беседка» 01.07.2025, 10:260 Антон Мороз озвучил причины создания в Гдове федерации хоккея на траве 01.07.2025, 10:140 Около ста населенных пунктов Новоржевского округа остаются без света
01.07.2025, 10:020 Комфортные и безопасные 01.07.2025, 09:400 Возгорание в бесхозном строении произошло в Идрице 01.07.2025, 09:390 56% псковичей считают, что учителя должны сдавать ЕГЭ по своим предметам — опрос 01.07.2025, 09:050 День реставратора отмечают в России 1 июля
01.07.2025, 08:400 Фотофакт: Все сигналы одновременно показывает светофор на перекрестке Энтузиастов и Сиреневого бульвара в Пскове 01.07.2025, 08:200 Реальные зарплаты стали расти вдвое медленнее 01.07.2025, 08:000 Доля срочных продаж квартир достигла 30% 01.07.2025, 07:300 День ветеранов боевых действий празднуют 1 июля
01.07.2025, 07:000 В Псковской области восстановлено электроснабжение в 421 населённом пункте после непогоды 01.07.2025, 01:370 Два похожих ДТП произошли в Пскове из-за несоблюдения дистанции. ФОТО 30.06.2025, 22:001 Деревянный храм блаженной Ксении Петербургской из московского района Останкино переехал в Псков 30.06.2025, 21:400 Псковича задержали с закладкой и оштрафовали
30.06.2025, 21:210 Врач рассказал о главных симптомах детской пневмонии летом 30.06.2025, 21:000 ВОЗ рассказала, сколько человек умирают в час из-за одиночества 30.06.2025, 20:390 17 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы за неделю 30.06.2025, 20:220 FT назвала падение курса доллара с начала года худшим за полвека
30.06.2025, 20:000 Минобрнауки: 40% не окончивших вуз студентов ушли, не справившись с программой 30.06.2025, 19:420 Букеты из пионов и полевых цветов рисовали участники мастер-класса в Изборске 30.06.2025, 19:230 Кабмин поддерживает инициативу по освобождению бойцов СВО от судебных пошлин 30.06.2025, 19:020 Фермерскую продукцию из африканского сома представил Россельхозбанк на ярмарке «Виноград»
30.06.2025, 18:320 Чаще всего псковичи находят любовь на работе – опрос 30.06.2025, 18:290 Открытый разговор на острые темы с Антоном Морозом в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 30.06.2025, 18:270 Библиотека имени Курбатова вновь станет одной из площадок фестиваля «Западные ворота» 30.06.2025, 18:240 Больше всего летом респонденты ПЛН ждут фестивали «Виноград» и «Лешуга»
30.06.2025, 18:080 Рейтингомер: «Странная сказка» от депутата, шутка от приставов и самый гуманный суд в мире 30.06.2025, 18:040 Невельская «гонщица» оплатила почти 200 штрафов после вмешательства приставов 30.06.2025, 18:010 В Плюссе полностью отключат электричество для проведения работ на ЛЭП 30.06.2025, 18:010 Телефонные мошенники похитили у великолучанки 33 тысячи рублей
30.06.2025, 17:590 Многодневное голосование на предстоящих выборах официально утвердили в Пскове 30.06.2025, 17:570 Антон Мороз: В округе №3 есть люди, которые готовы со мной решать проблемы 30.06.2025, 17:540 Сервис билайн стал одним из лидеров на рынке по объему электронных и аудиокниг 30.06.2025, 17:520 Петербуржец спровоцировал ДТП с пострадавшим под Псковом
30.06.2025, 17:500 Александр Козловский: Завод ЗЭТО внедрил ИИ в работу конструкторского бюро 30.06.2025, 17:470 В Пскове проводится проверка по факту гибели дачницы от упавшего дерева 30.06.2025, 17:430 Муниципальная флотилия Псковского района пополнится новым грузовым судном 30.06.2025, 17:280 Затопления возникают из-за базовых ошибок, допущенных при строительстве – Антон Мороз
30.06.2025, 17:060 Женщина погибла под упавшим деревом в Пскове 30.06.2025, 17:060 «Постскриптум»: Разгул стихии, деньги за ребенка и время ли сейчас для веселья. ВИДЕО 30.06.2025, 17:010 Законопроект о региональных памятных датах поступил в Собрание 30.06.2025, 17:000 Великолучанина могут лишить свободы за уклонение от административного надзора
30.06.2025, 16:550 Новая услуга защитит абонентов «Ростелекома» от спам-звонков 30.06.2025, 16:530 Приход храма Боголюбской иконы Богоматери приглашает на престольный праздник в Дедовичах 30.06.2025, 16:430 Выборы главы Дновского округа пройдут 4 июля 30.06.2025, 16:410 Основные проблемы Пскова перечислил Антон Мороз
30.06.2025, 16:320 Москвича будут судить за похищение у жителя Пскова более 5 млн рублей 30.06.2025, 16:281 Власти повысят ряд госпошлин для автовладельцев 30.06.2025, 16:140 Т1 Интеграция: Замена импортных ИТ-решений не решает технологических задач 30.06.2025, 16:120 До +24 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 1 июля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru