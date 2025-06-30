Вера Емельянова: Кредиторская задолженность больниц до реорганизации составляла более 600 млн рублей

Кредиторская задолженность отдельно взятых медицинских учреждений в совокупности составляла 600 млн рублей до реформы здравоохранения в Псковской области. Такими сведениями поделилась первый заместитель губернатора Вера Емельянова в эфире передачи «Собственной персоной» ПЛН FM (102,6 FM).
Она подчеркнула, что реорганизация преследует следующую цель: создать медицинскую помощь такого уровня, чтобы пациенты в ближайшее время заметили положительные результаты. Для этих целей все уровни власти готовы принимать обращения и незамедлительно на них реагировать.
«Задача сегодня - на местах организовать медицинскую помощь так, чтобы люди не то, чтобы не почувствовали ухудшения, а буквально в ближайшее время заметили положительные результаты. Будут активно заниматься выездными формами, использовать визиты врачей в отдаленные места, которые сейчас не имеют того или иного специалиста. Реорганизация приведет только к положительным результатам. Инструменты для коммуникации должны быть. Не замалчивайте проблемы. Если вопросы возникли, нужно тут же главврачу, в министерство здравоохранения Псковской области давать сигналы, и они будут отрабатываться. Будем реагировать незамедлительно», - добавила Вера Емельянова.