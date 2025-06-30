Общество

Вера Емельянова: Кредиторская задолженность больниц до реорганизации составляла более 600 млн рублей

Кредиторская задолженность отдельно взятых медицинских учреждений в совокупности составляла 600 млн рублей до реформы здравоохранения в Псковской области. Такими сведениями поделилась первый заместитель губернатора Вера Емельянова в эфире передачи «Собственной персоной» ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы наблюдали серьезную кредиторскую задолженность медицинских учреждений, она составляла более 600 млн рублей. Положительный эффект реорганизации мы увидели на базе объединения Псковской областной клинической и Великолукской больницы, которая теперь является филиалом — там теперь нулевая задолженность. По сути, создается единая уникальная служба, в которой мы будем находиться и понимать, что ответственность будет нести главврач этой больницы. Сложатся четыре крупных юрлица. Я бы напомнила, что процесс несиюминутный, мы находимся в процессе принятия подобных решений с 2012 года, муниципальные больницы становились государственными, я не буду говорить, что там было тогда», - отметила Вера Емельянова.

Она подчеркнула, что реорганизация преследует следующую цель: создать медицинскую помощь такого уровня, чтобы пациенты в ближайшее время заметили положительные результаты. Для этих целей все уровни власти готовы принимать обращения и незамедлительно на них реагировать.

«Задача сегодня - на местах организовать медицинскую помощь так, чтобы люди не то, чтобы не почувствовали ухудшения, а буквально в ближайшее время заметили положительные результаты. Будут активно заниматься выездными формами, использовать визиты врачей в отдаленные места, которые сейчас не имеют того или иного специалиста. Реорганизация приведет только к положительным результатам. Инструменты для коммуникации должны быть. Не замалчивайте проблемы. Если вопросы возникли, нужно тут же главврачу, в министерство здравоохранения Псковской области давать сигналы, и они будут отрабатываться. Будем реагировать незамедлительно», - добавила Вера Емельянова.