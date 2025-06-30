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Общество

Руководитель Роскачества: Мы разбираем продукты на молекулы

01.07.2025 14:09|ПсковКомментариев: 0

Насколько тщательно эксперты Роскачества проводят испытания пищевых продуктов, рассказал руководитель автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Максим Протасов в новом выпуске передачи «Беседка» на «ПЛН FM» (102.6 FM).

Максим Протасов пояснил, что тестирование продукции проводится строго по установленным регламентам и методикам. 

«Есть строгие регламенты исследований, начиная с технических регламентов и заканчивая опережающими ГОСТами, — сказал Максим Протасов. — Когда мы говорим, что любую колбаску или любой продукт мы разбираем на молекулы, это действительно правда».

Важнейшую роль играет выбор образцов для тестирования. По словам главы Роскачества, образцы покупаются непосредственно в магазинах, причем заранее неизвестно, когда именно состоится отбор продукции и в каком магазине это произойдет. Таким образом исключается возможность манипуляции качеством образца со стороны производителя или продавца.

«Эксперты Роскачества, как обычные покупатели, выходят на полки наших магазинов в разных регионах. Об этом не знают ни розничные сети, ни производители, — отметил гость студии. — Далее происходит процесс обезличивания. Лаборатория не должна знать, продукцию какого бренда она испытывает».

Максим Протасов также добавил, что объем проведенных исследований превышает стандартные требования российского законодательства. Так, проверка на антибиотики охватывает сотни соединений, тогда как нормативы предписывают проверять лишь несколько основных.

Источник: Псковская Лента Новостей
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