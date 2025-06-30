Руководитель Роскачества: Мы разбираем продукты на молекулы

Насколько тщательно эксперты Роскачества проводят испытания пищевых продуктов, рассказал руководитель автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Максим Протасов в новом выпуске передачи «Беседка» на «ПЛН FM» (102.6 FM).
Максим Протасов пояснил, что тестирование продукции проводится строго по установленным регламентам и методикам.
Важнейшую роль играет выбор образцов для тестирования. По словам главы Роскачества, образцы покупаются непосредственно в магазинах, причем заранее неизвестно, когда именно состоится отбор продукции и в каком магазине это произойдет. Таким образом исключается возможность манипуляции качеством образца со стороны производителя или продавца.
Максим Протасов также добавил, что объем проведенных исследований превышает стандартные требования российского законодательства. Так, проверка на антибиотики охватывает сотни соединений, тогда как нормативы предписывают проверять лишь несколько основных.